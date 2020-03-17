Нижегородка, у которой диагностировали коронавирус в начале марта, выписана из больницы. Региональный минздрав сообщил, что все анализы показали отрицательный результат.

Здоровье Заражение коронавирусом подтвердилось у жителя Хакасии Коронавирус нового типа выявлен у 51-летнего жителя Хакасии, сообщили во вторник ТАСС в республиканском Минздраве.

Общество Число случаев коронавируса в Москве достигло 56 Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.

Интернет Huawei вышел в лидеры рынка мобильных приложений В течение первого года после запуска AppGallery для всех разработчиков приложений действовали некоторые льготы, по которым они могли получать до 100% прибыли.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Футбол УПЛ приостановят на неопределённый срок Президент украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко заявил, что местный чемпионат будет приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Космос Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Общество Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Здоровье Голикова опровергла сообщения о нехватке в России аппаратов ИВЛ Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членов правительства с Владимиром Путиным опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о нехватке в России аппаратов ИВЛ.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Греф посоветовал меньше пользоваться наличными из-за коронавируса На фоне пандемии коронавируса COVID-19 глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам меньше рассчитываться наличными деньгами и пользоваться безналичной оплатой.