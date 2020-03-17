Коронавирус
Открытый НижнийЗаразившуюся коронавирусом нижегородку выписали из больницы
Нижегородка, у которой диагностировали коронавирус в начале марта, выписана из больницы. Региональный минздрав сообщил, что все анализы показали отрицательный результат.
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Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Общество
РКН предупредил о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе
На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, собирающие персональные данные (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.) пользователей.
Шоу-бизнес
Ольгу Куриленко не госпитализировали с коронавирусом
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Здоровье
Заражение коронавирусом подтвердилось у жителя Хакасии
Коронавирус нового типа выявлен у 51-летнего жителя Хакасии, сообщили во вторник ТАСС в республиканском Минздраве.
Общество
Число случаев коронавируса в Москве достигло 56
Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Интернет
Huawei вышел в лидеры рынка мобильных приложений
В течение первого года после запуска AppGallery для всех разработчиков приложений действовали некоторые льготы, по которым они могли получать до 100% прибыли.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Футбол
УПЛ приостановят на неопределённый срок
Президент украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко заявил, что местный чемпионат будет приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса
Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Здоровье
Голикова опровергла сообщения о нехватке в России аппаратов ИВЛ
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членов правительства с Владимиром Путиным опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о нехватке в России аппаратов ИВЛ.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета
Экономика
Москвичи бросились скупать вторичное жилье
Москвичи бросились скупать жилье на вторичном рынке.
Общество
Греф посоветовал меньше пользоваться наличными из-за коронавируса
На фоне пандемии коронавируса COVID-19 глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам меньше рассчитываться наличными деньгами и пользоваться безналичной оплатой.
Политика
Путин призвал не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Футбол
ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3
Матч завершился со счетом 1:3 в пользу москвичей. В следующий раз «Ростов» в гостях сыграет с футбольным клубом «Сочи» 20 марта.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.