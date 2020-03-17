Коронавирус

Открытый НижнийОткрытый НижнийЗаразившуюся коронавирусом нижегородку выписали из больницы

Нижегородка, у которой диагностировали коронавирус в начале марта, выписана из больницы. Региональный минздрав сообщил, что все анализы показали отрицательный результат.
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«Чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем у меня нет»: нижегородку с коронавирусом выписали из больницы

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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

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Газета.Ru 11:15
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Президент украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко заявил, что местный чемпионат будет приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 10:53
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
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Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

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В Екатеринбурге подтвердили первый случай коронавируса

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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
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Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
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