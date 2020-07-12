Коронавирус

REGNUMREGNUMЗаразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. Предполагается, что он мутировал из штамма S. GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса.
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Учёный из Гонконга отметил рост заразности коронавируса из-за мутации

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Учёный рассказал о степени заразности коронавируса

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Китайский ученый сообщил о росте заразности коронавируса из-за мутаций

Коммерсантъ05:09

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Комсомольская правда02:55

Ученый заявил о росте заразности коронавируса из-за мутаций

РИА Новости06:22

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Lenta.ru00:54
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
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Армия и оружие

Боевики напали на колонну со снабжением для базы США в Ираке

Российская газета вчера в 20:40
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Политика

Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей

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RT на русском 07:43
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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Интерфакс 06:38
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Экономика

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RT на русском 06:04
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Здоровье

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Общество

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Газета.Ru вчера в 09:53
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Авто

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Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Газета.Ru вчера в 06:40
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Происшествия

Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге» в центре Москвы

Вести.Ru 06:24
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Футбол

УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра

Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
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Новый кроссовер Toyota Corolla Cross, который дебютировал 9 июля, не доберется до российского рынка.
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Происшествия

В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАСС вчера в 14:59
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Гаджеты

Секретные функции смартфонов на Android и iOS назвали в сети

Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько секретных «фишек», которые можно без труда отыскать на любом мобильном устройстве.
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Кремль раскритиковал Зеленского за слова о Второй мировой войне

Как сообщает «ТАСС», Дмитрий Песков поведал о том, что президента Путина очень задевают слова Владимира Зеленского о том, в каком качестве выступал Советский союз во Второй мировой войне.
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Диетолог разрешила колу, чипсы и бургеры

По мнению диетолога Ольги Григорян, к рисковым продуктам относятся кола, чипсы, бургеры.
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В целом же, по словам главы государства, при решении кадровых вопросов кандидатов на важнейшие посты предлагает "и администрация президента, и, например, лидеры политических партий", с которыми Путин находится в постоянном контакте.
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Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших

Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
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Эксперты из «АиФ» назвали несколько преимуществ механической коробки передач. Самая главная причина — надежность.
Live24 09 июля в 08:54
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Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

По информации информационно-новостного портала EVO-RUS.COM, рейтинг возглавила модель Kia Rio.
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По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело

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Компьютерные сети в российских школах защитят от вредной информации

Москва, 12 июля 2020, 11:42 — REGNUM В России разработают систему блокировки вредной информации, которая будет внедрена в образовательных учреждениях.
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Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
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