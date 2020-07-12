Коронавирус

REGNUMREGNUMЗаразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. Предполагается, что он мутировал из штамма S. GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса.
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Общество

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Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
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Газета.Ru 05:18
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Политика

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Политика

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РБК 06:51
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Известия 04:21
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Политика

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Общество

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ТАСС вчера в 03:02
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REGNUM 00:22
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ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
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Доходы россиян в период пандемии коронавируса в марте - мае 2020 года упали на 4%. При этом пятая часть работников столкнулись с сокращением заработной платы на треть и более, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией "СберДанные" Сбербанка по обработке и анализу больших данных.
ТАСС 10 июля в 11:28
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В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов

На несанкционированную акцию в субботу, по данным полиции, пришли 10–12 тыс. человек, в воскресенье митинги были менее многочисленными.
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В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

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В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

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Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции

Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
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СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

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Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
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Крым после открытия для туристов посетили около полумиллиона человек

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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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