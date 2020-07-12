Коронавирус
REGNUMЗаразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. Предполагается, что он мутировал из штамма S. GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса.
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Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета вчера в 12:53
Футбол
Два пенальти помогли «Динамо» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
RT на русском 13:31
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу часы за 7 миллионов рублей
Видимо, совокупный доход Ивлеевой позволяет ей потратить 7 миллионнов рублей на подарок мужу.
Paparazzi.ru 14:32
Гаджеты
Опубликованы скрытые функции смартфонов
В смартфонах, работающих на Android, присутствует программа, благодаря которой пользователи имеют возможность скрывать некоторые сообщения, фото, видео или приложения.
Evo-rus.com 09:18
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb вчера в 14:30
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Екатеринбурге
Открытое горение на территории промышленной площадки в Екатеринбурге, где ранее загорелся ангар с промышленным оборудованием, ликвидировано.
ТАСС 14:49
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду
Популярная американская рок-группа Bon Jovi написала песню «American Reckoning» и посвятила ее светлой памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые охватили Соединенные Штаты Америки, пишет Rolling Stone.
Live24 13:01
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru 10:09
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Космос
Ученые увеличили шансы появления внеземных цивилизаций
Evo-rus.com 10 июля в 12:14
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен с большой долей вероятности продолжит карьеру в России.
Sport24.ru 14:29
Игры
В Сети появился трейлер шутера Serious Sam 4
В рамках прямой трансляции от издателя Devolver Direct состоялся дебют тизерного ролика к тайтлу Serious Sam 4. Помимо того, что новинка учтет элементы классической серии, она также предложит игрокам новые впечатления.
Дни24 11:40
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити
Российская газета вчера в 11:31
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента
Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
Политика
Песков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии
Вся структура руководства Российской Федерации работала в период эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса как слаженный механизм.
Газета.Ru 10:31
Здоровье
Со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела
Исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела.
Радио Маяк 14:21