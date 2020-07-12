Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. Предполагается, что он мутировал из штамма S. GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса.

Гаджеты Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac Как сообщает Regnum со ссылкой на блог технической поддержки компании Apple, специальные пластиковые накладки, которые некоторые пользователи клеят на ноутбуки не годятся для устройств MacBook, MacBook Air или MacBook Pro. 60

Футбол Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте» В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.

Общество Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. 963

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1K

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции против России Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля. 39

Политика Украина считает, что на присоединение Донбасса уйдет не менее 25 лет По словам украинского чиновника, безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет, а после восстановления контроля Киева должно смениться поколение с целью преодоления "разрушения раздора", якобы имеющегося в головах граждан. 283

Политика Советник главы офиса президента Украины назвал Сенцова приспособленцем Киев, 12 июля 2020, 16:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал Олега Сенцова, который отбывал наказание в России и был выдан Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, иллюстрацией «хуторского приспособленчества».

Игры Первые скриншоты игры Watch Dogs Legion попали в Сеть Игрокам рассказали, как бесплатно скачать Watch Dogs 2. Источники: wallpapersite.com, f1cd.ru 12 июля в 21:00 по Москве начнется раздача игры Watch Dogs 2. Однако первые скриншоты в Сеть попали еще накануне. 12

Общество Резкое похолодание может прийти в Москву в середине следующей недели В разговоре с агентством «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что такая погода больше характерна для осени и отметил, что ощущаться температура будет еще ниже, чем покажут градусники. 1

Автоспорт Квят вновь не встал на колено перед стартом гонки «Формулы-1» Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят вновь не стал вставать на колено перед началом гонки чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

Здоровье В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. 585

Общество Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде. 4

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 15