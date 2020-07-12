Коронавирус
REGNUMЗаразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. Предполагается, что он мутировал из штамма S. GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса.
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Армия и оружие
На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение
Коммерсантъ 10:12
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Как сообщает Regnum со ссылкой на блог технической поддержки компании Apple, специальные пластиковые накладки, которые некоторые пользователи клеят на ноутбуки не годятся для устройств MacBook, MacBook Air или MacBook Pro.
News.ru 09:51
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 21:58
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Общество
Лукашенко заявил, что белорусы никогда не стояли на коленях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано» белорусскому народу.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара
iReactor вчера в 13:20
Футбол
ЦСКА обыграет «Рубин» в 28-м туре РПЛ 12 июля
Матч 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин» начнется в 18:30 по московскому времени.
ODDS.ru 01:09
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля.
Lenta.ru 09:11
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
Украина считает, что на присоединение Донбасса уйдет не менее 25 лет
По словам украинского чиновника, безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет, а после восстановления контроля Киева должно смениться поколение с целью преодоления "разрушения раздора", якобы имеющегося в головах граждан.
ПолитРоссия вчера в 09:46
Политика
Советник главы офиса президента Украины назвал Сенцова приспособленцем
Киев, 12 июля 2020, 16:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал Олега Сенцова, который отбывал наказание в России и был выдан Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, иллюстрацией «хуторского приспособленчества».
REGNUM 09:11
Игры
Первые скриншоты игры Watch Dogs Legion попали в Сеть
Игрокам рассказали, как бесплатно скачать Watch Dogs 2. Источники: wallpapersite.com, f1cd.ru 12 июля в 21:00 по Москве начнется раздача игры Watch Dogs 2. Однако первые скриншоты в Сеть попали еще накануне.
HotGeo 10:05
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 15:33
Общество
Резкое похолодание может прийти в Москву в середине следующей недели
В разговоре с агентством «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что такая погода больше характерна для осени и отметил, что ощущаться температура будет еще ниже, чем покажут градусники.
Эхо Москвы 08:33
Автоспорт
Квят вновь не встал на колено перед стартом гонки «Формулы-1»
Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят вновь не стал вставать на колено перед началом гонки чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:45
Религия
Фрески в Святой Софии планируют скрывать во время намаза
Во время намаза лица святых с христианских мозаик и фресок могут затемнить при помощи лазера.
BFM.ru 10:11
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Происшествия
Свыше 60 человек стали жертвами наводнений в Японии — NHK
Токио, 11 июля 2020, 13:39 — REGNUM Свыше 60 человек погибли в результате наводнений и оползней, которые произошли за неделю идущих в Японии проливных дождей.
REGNUM вчера в 06:39
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Общество
Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе
Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела
История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
Вести.Ru 08:15
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области
Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Газета.Ru 10:07