Коронавирус

REGNUMREGNUMЗаразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. Предполагается, что он мутировал из штамма S. GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса.
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Учёный из Гонконга отметил рост заразности коронавируса из-за мутации

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Китайский ученый сообщил о росте заразности коронавируса из-за мутаций

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РИА Новости06:22

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Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

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Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

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ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
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Происшествия

В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
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Политика

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«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
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Авто

Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

По информации информационно-новостного портала EVO-RUS.COM, рейтинг возглавила модель Kia Rio.
Лезги газет 03:58
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Шоу-бизнес

Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы

В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову.
Аргументы недели 10 июля в 06:30
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Общество

Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса

Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
Российская газета 09:12
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение

На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
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Политика

Песков оценил динамику распространения коронавируса в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал динамику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском 10:16
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Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

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Происшествия

На поле в Воронеже нашли загадочные круги

На пшеничном поле в российском городе Воронеже нашли загадочные круги.
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

Военное дело 10 июля в 04:51
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Политика

Вассерман рассказал о проекте подачи воды из Кубани в Крым по дну моря

Вопрос водоснабжения Крыма может решиться благодаря проекту водовода из Кубани на полуостров, а власти Украины пожалеют о своих поступках, даже если откроют Северо-Крымский канал.
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Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше дома в Иркутске

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Игры

Первые скриншоты игры Watch Dogs Legion попали в Сеть

Игрокам рассказали, как бесплатно скачать Watch Dogs 2. Источники: wallpapersite.com, f1cd.ru 12 июля в 21:00 по Москве начнется раздача игры Watch Dogs 2. Однако первые скриншоты в Сеть попали еще накануне.
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Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия

Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия.
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В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в открытом письме призвала главу государства Владимира Зеленского извиниться перед всеми жителями страны и уйти в отставку.
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Происшествия

В Германии мужчина с луком и стрелами разоружил наряд полиции

Утром в воскресенье на месте появился наряд полиции, однако правоохранителям не только не удалось задержать злоумышленника, у которого нашлись еще и пистолет с ножом, они еще и лишились своего оружия – неведомым образом мужчина забрал у них пистолеты и скрылся в лесу.
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Спорт

Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4

Компания Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4, выход которого состоится 14 августа 2020 года только на консолях PlayStation 4 и Xbox One.
Вести.Ru 06:35
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СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
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Технологии

Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay

Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM вчера в 03:00
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Футбол

«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:35
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