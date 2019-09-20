Армия и оружие
RT на русскомЗариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию
Министр отметил, что у йеменцев есть технологии, которые позволили им усовершенствовать оружие и увеличить радиус действия ракет. Он также добавил, что Эр-Рияд не предоставил доказательств причастности Ирана к атакам.
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В МИД Ирана объяснили, как хуситы смогли нанести удар по НПЗ в Саудовской Аравии
Комсомольская правда00:51
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой
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РИА Новости 05:10
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Спорт
Исполнительный комитет WADA сегодня обсудит ситуацию с РУСАДА
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на сегодняшнем заседании в Токио обсудит ситуацию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Коммерсантъ 04:17
Игры
PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony
Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.
REGNUM 05:19
Происшествия
В Чечне задержали «контактирующих с джиннами колдунов»
Российская газета вчера в 11:53
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Игры
В Project Resistance будет сюжетный режим и несколько злодеев
Игромания.ру вчера в 05:51
Политика
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:41
Финансы
Рост деловой активности в еврозоне замедлился до минимума с 2013 года
Сводный PMI Германии, крупнейшей экономики блока, в сентябре упал с 51,7 до 49,1 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с апреля 2013 г. Рост активности в сфере услуг продолжился, но был минимальным за девять месяцев.
Вести.Финанс 04:36
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31
Политика
Власти Венгрии ожидают Путина в Будапеште в октябре
Президента России Владимира Путина ожидают в Будапеште в октябре.
Известия 05:16
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Путешествия
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Авто
Появилась информация о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
Игры
Сразу шесть игр про Бэтмена бесплатно раздают в Epic Games Store
В коллекцию Batman Arkham входят одноименные игры с подзаголовками Asylum, City и Knight, а в LEGO Batman — The Videogame, DC Super Heroes и Beyond Gotham.
Moi-portal.ru 20 сентября в 07:55
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Политика
ВЭБ.РФ нанял экс-конгрессмена для лоббирования своих интересов в США
В рамках контракта Суини ежемесячно будет получать 62,5 тысяч долларов США в месяц; в обязанности экс-конгрессмена войдет оказание ВЭБ.РФ юридических услуг, а также проведение встреч с американскими чиновниками для обсуждения темы санкций.
Newvz.ru 04:15
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Политика
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Происшествия
WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов.
Ведомости 04:10
Энергетика
Мировой рынок нефти оказался на грани коллапса
Lenta.ru 03:20
Происшествия
В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»
Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Королева занялась йогой на камеру в бикини
В кадре 46-летняя артистка предстала в красном бикини в горошек во время занятия йогой на местном пляже, отметив, что изо всех сил старается удержаться от переедания.
WomanHit.ru 04:45
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13