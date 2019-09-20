Армия и оружие
RT на русскомЗариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию
Министр отметил, что у йеменцев есть технологии, которые позволили им усовершенствовать оружие и увеличить радиус действия ракет. Он также добавил, что Эр-Рияд не предоставил доказательств причастности Ирана к атакам.
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В МИД Ирана объяснили, как хуситы смогли нанести удар по НПЗ в Саудовской Аравии
Комсомольская правда00:51
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия
В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.
RT на русском 02:07
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Здоровье
Какой продукт может заменить рыбу, поведали эксперты
Питерские заметки 21 сентября в 09:16
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Происшествия
Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX
Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Интернет
Эксперты назвали самые небезопасные пароли
Эксперты компании Avira, специализирующаяся на безопасности в киберсфере, назвали сочетание из букв и цифр в качестве пароля к учетным записям, сообщает РИА Новости.
UfacityNews.ru вчера в 23:50
Армия и оружие
МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов
REGNUM вчера в 22:29
Гаджеты
Разработчики программ для новой ОС Huawei не могут работать
Разработчики подчеркнули, что Ark Compiler не в состоянии скомпилировать даже свой собственный демонстрационный образец, не говоря уже о работе с другим софтом.
Популярная механика вчера в 08:50
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Единоборства
Сборная России заняла второе общекомандное место на ЧМ по боксу
Чемпионат вчера в 07:00
Политика
Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 20 сентября в 04:17
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Футбол
Экс-наставник «Динамо» выразил недовольство растратой огромных денег
Бывший главный тренер и московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о немецком новичке Максимилиане Филиппе.
Газета.Ru 01:08
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
В России идет работа над шестым поколением истребителей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.
РИА Новости 01:36
Общество
30 человек пострадали от тайфуна в Японии
По данным телекомпании NHK, в результате тайфуна "Тапа" в Японии пострадали 30 человек.
Московский Комсомолец вчера в 21:21
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29