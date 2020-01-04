Политика

REGNUMREGNUMЗариф назвал Помпео «высокомерным клоуном» за слова о ликующих иракцах

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг резкой критике слова госсекретаря США Майка Помпео о мнимой радости жителей Ирака по поводу убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, назвав американского дипломата «высокомерным клоуном».
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