Армия и оружие
Военное делоМИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны
В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
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Происшествия
Названа предварительная причина крушения украинского Boeing в Иране
Армия и оружие
В Иране подтвердили нанесение удара по базе США в Ираке
Политика
Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета
Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
Армия и оружие
Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Гаджеты
Компания Realme анонсировала бюджетный смартфон Realme 5i
Общество
В российских аэропортах снова разрешили курить
В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Армия и оружие
Самолеты ВВС Ирана были подняты в воздух после атаки баз США в Ираке
Самолеты Военно-воздушных сил Ирана были подняты в воздух после ракетного обстрела американских военных объектов в Ираке.
Политика
Путин и Асад побывали в мечети в центре Дамаска
Президент России прогулялся по центру Дамаска и побывал в Омейядской мечети.
Теннис
Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
Общество
На видео попал, предположительно, момент падения украинского Boeing в Иране
Авиакатастрофа украинского самолета возле Международного аэропорта имени Имама Хомейни могла попасть на видео.
Армия и оружие
Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Космос
Грузовой корабль Dragon отстыковался от станции МКС
Американский грузовой корабль Dragon ("Дрэгон") во вторник, 7 января, отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Футбол
«Интер» начал переговоры по трансферу Янга
Как информирует источник, итальянский клуб готов предложить Янгу контракт до 2021 года.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Гаджеты
OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой
OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.
Хоккей
Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ, проведя на 93 матча меньше
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».
Армия и оружие
Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Политика
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.
Экономика
Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото
Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Хоккей
Россиянин Яков Тренин подрался с великаном Харой в матче НХЛ
Известный словацкий хоккеист Здено Хара (206 см) вызвал дебютанта НХЛ, нападающего «Предаторз» Якова Тренина (188 см) на бой, после того, как россиянин провел «хит» против одного из игроков «Брюинз».