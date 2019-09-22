Армия и оружие

ТАССТАССЗариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.
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Иран назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

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МИД Ирана назвал позерством решение США отправить в Саудовскую Аравию дополнительные войска

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Зариф раскритиковал США за решение о переброске войск на Ближний Восток

Life.ruвчера в 22:28

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РБКвчера в 23:43

Зариф назвал решение США отправить войска на Ближний Восток «позерством»

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Зариф назвал позёрством планы США по новым военным на Ближнем Востоке

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Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

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Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
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Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
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Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК вчера в 16:23
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Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Армия и оружие

Запоздалая претензия. Как НАТО обвинил Россию в нарушении несуществующего договора

Обвинение НАТО В НАТО заявили, что Россия продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет РИА Новости.
BaltNews.ee вчера в 06:00
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46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 20 сентября в 05:47
Армия и оружие

Шойгу рассказал о главной угрозе для России и мира

Вера Вашингтона в силовое превосходство может привести к неразумному решению и создать угрозу как для России, так и для других стран.
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Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
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Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
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Фернандес: Не могу сказать о России ни одного плохого слова

Нева Спорт 04:18
Авто

Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30

Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru 20 сентября в 13:38
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
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ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ

Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Происшествия

Премьер Албании отменил визит в США из-за землетрясений

Премьер-министр Албании Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк из-за нескольких землетрясений в стране.
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Армия и оружие

Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Армия и оружие

Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
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В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.
Российская газета 04:20
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«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»

Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
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Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru вчера в 05:16
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Исследование: такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного автомобиля

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В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
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Ожидается, что на следующей неделе выйдет обновление iOS 13.1, в котором на смартфонах Apple iPhone XR и iPhone XS появится функция «управления процессором», то есть замедления его работы, если у смартфона старый аккумулятор.
iXBT.com вчера в 03:43
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Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису

32CARS.ru вчера в 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
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