Армия и оружие

ТАССТАССЗариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
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В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины

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В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
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