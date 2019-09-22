Армия и оружие
ТАССЗариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
Армия и оружие
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 20 сентября в 11:33
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Шоу-бизнес
Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу
Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.
StarHit.ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала смартфон без приложений от Google
Китайский производитель электроники Huawei анонсировал выпуск смартфона под управлением операционной системы Android без лицензионных программных продуктов от Google.
iReactor 19 сентября в 15:43
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 20 сентября в 07:43
Происшествия
Главу колонии в Красноярске отстранили после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки.
Москва 24 20 сентября в 07:24
Политика
В Брюсселе обсудят судьбу транзита газа из РФ через Украину
На встрече будет обсуждаться судьба транзита российского газа через Украину после 2019 года, передает РИА «Новости».
Росбалт 18 сентября в 20:59
Кино
В США пройдет церемония вручения премии «Эмми»
Культуромания 04:41
Политика
Шойгу сделал заявление о возможности войны с Украиной
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил украинским радикалам, собравшимся«триумфально въехать в Москву на танковой броне».
Рамблер 04:57
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".
Интерфакс 03:56
Здоровье
В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
РИА Новости 02:34
Шоу-бизнес
Назван размер пенсий российских артистов
Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».
Известия вчера в 17:17
Политика
Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
Lenta.ru 01:53
Политика
В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины
Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru 03:27
Музыка
Фура группы Evanescence попала в жесткую аварию по пути в Воронеж
21 сентября фура с инструментами и музыкальным оборудованием всемирно известной американской рок-группы Evanescence попал в серьезную аварию по пути в столицу Черноземья, где 22 числа должен был отгреметь концерт.
Блокнот Воронеж 05:01
Футбол
«Интер» уверенно переиграл «Милан» в миланском дерби
Красная весна вчера в 18:18
Космос
«Хаябуса-2» отрепетировал сброс на Рюгу последнего спускаемого модуля
Faktom 20 сентября в 12:52
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Общество
Дженнифер Лопес вышла на подиум в «голом» платье Versace
Наряд певицы был выбран не случайно. В подобном платье Дженнифер уже выходила в свет в 2000 году, когда участвовала в церемонии «Грэмми».
StarHit.ru вчера в 20:00
Авто
Автомобили узбекской марки Ravon вернулись на рынок РФ
Узбекская автомобильная марка Ravon снова пришла на российский рынок.
Тарантас Ньюс вчера в 07:35
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11