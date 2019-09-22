Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Происшествия В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.

Армия и оружие Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.

Шоу-бизнес Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.

Гаджеты Компания Huawei анонсировала смартфон без приложений от Google Китайский производитель электроники Huawei анонсировал выпуск смартфона под управлением операционной системы Android без лицензионных программных продуктов от Google.

Армия и оружие Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.

Происшествия Главу колонии в Красноярске отстранили после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки.

Политика В Брюсселе обсудят судьбу транзита газа из РФ через Украину На встрече будет обсуждаться судьба транзита российского газа через Украину после 2019 года, передает РИА «Новости».

Политика Шойгу сделал заявление о возможности войны с Украиной Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил украинским радикалам, собравшимся«триумфально въехать в Москву на танковой броне».

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Общество В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".

Здоровье В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.

Шоу-бизнес Назван размер пенсий российских артистов Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».

Политика Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.

Политика В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.

Музыка Фура группы Evanescence попала в жесткую аварию по пути в Воронеж 21 сентября фура с инструментами и музыкальным оборудованием всемирно известной американской рок-группы Evanescence попал в серьезную аварию по пути в столицу Черноземья, где 22 числа должен был отгреметь концерт.

Происшествия Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Общество Дженнифер Лопес вышла на подиум в «голом» платье Versace Наряд певицы был выбран не случайно. В подобном платье Дженнифер уже выходила в свет в 2000 году, когда участвовала в церемонии «Грэмми».