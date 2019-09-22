Армия и оружие
ТАССЗариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.
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Политика
Трамп призвал Европу выделять больше средств для Украины
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа должна выделять больше средств на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:46
Футбол
«Крылья Советов» не предложат контракт Павлу Мамаеву
По мнению главы региона, вряд ли Мамаев послужит правильным ориентиром для молодежи «Крыльев Советов».
ГТРК Самара 05:47
Кино
Скончался актер из сериала «Звездный путь» Арон Айзенберг
21 сентября умер американский актер Арон Айзенберг, исполнивший роль Нога в телесериале «Звездный путь: Глубокий космос 9». Актер скончался на 51 году жизни, сообщает Fox News.
Культуромания 09:49
Единоборства
Борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира
Sport24.ru 11:00
Происшествия
Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове
Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.
Известия 10:09
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован
В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.
RT на русском 09:48
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 20 сентября в 07:22
Футбол
Хави: без проблем мог бы тренировать «Барселону»
Главный тренер «Аль-Садда» Хави уверен, что мог бы тренировать «Барселону».
Чемпионат 10:40
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском 10:31
Единоборства
Тони Фергюсон назвал дату боя с Хабибом Нурмагомедовым
Американский боец Тони Фергюсон назвал дату боя с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:25
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Авто
Новый кроссовер-купе Volkswagen Tylcon готов к дебюту
Компания Volkswagen подготовила к дебюту новый купеобразный кроссовер на базе бестселлера Tayron.
Новые автомобили вчера в 23:14
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК 10:21
Космос
Причина Ледникового периода найдена в пыли под Петербургом
Российская газета 19 сентября в 02:49
Здоровье
Минздрав опроверг существование безопасной дозы алкоголя
Информацию, ранее появившуюся в СМИ, опровергли специалисты Замминистра здравоохранения Олег Салагай опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, сообщает РБК.
АМИТЕЛ 19 сентября в 09:40
Армия и оружие
Иран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой
Вооруженные силы Ирана представили баллистическую ракету Khorramshahr с новой боеголовкой.
Известия 11:03
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Николаева получила новое имя
Трехлетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой уже давно демонстрирует врожденную артистичность.
Телепрограмма 03:45
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Теннис
Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Спорт-Экспресс вчера в 11:23
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости вчера в 03:06
Армия и оружие
У Пентагона есть план прорыва ПВО Калининградской области
У Пентагона разработаны планы прорыва многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.
Росбалт 19 сентября в 17:40
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
Двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, задержали в Чечне. Об этом сообщил телеканал «Грозный».
BFM.ru 08:50
Культура
Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ
Вечером в субботу, 22 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.
НГС 09:35