Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.

Происшествия Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.

Армия и оружие Шойгу не исключил отмену военного призыва Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.

Общество Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Политика Делегация Украины не поедет на сессию ПАСЕ Как сообщил украинский депутат Богдан Яремко, Киев отказался от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Шоу-бизнес СМИ назвали размер пенсий российских артистов Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.

Политика Порошенко отказался садиться в тюрьму Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.

Шоу-бизнес Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.

Политика Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.

Путешествия Названы основные причины смерти российских туристов в Турции Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Гаджеты Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день 18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.

Единоборства Россия заняла второе место на ЧМ по боксу в Екатеринбурге В Екатеринбурге завершился XX чемпионат мира по боксу. Финальные бои прошли 21 сентября.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы» Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.

Экономика Ученые предложили ввести Индекс самогона По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях.

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.

Происшествия В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений В субботу не менее 68 человек получили ранения различной степени тяжести в результате серии землетрясений в Албании.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Игры The Guardian составила топ-50 игр XXI века Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.

Происшествия В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.

Финансы Сбербанк выдает огромные кредиты подросткам С августа текущего года Сбербанк возродил программу выдачи кредитов на обучение с участием государства.