Армия и оружие
ТАССЗариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.
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Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену военного призыва
Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Общество
Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья
Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета 20 сентября в 02:53
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика
Делегация Украины не поедет на сессию ПАСЕ
Как сообщил украинский депутат Богдан Яремко, Киев отказался от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RuNews24.ru вчера в 07:56
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Политика
Порошенко отказался садиться в тюрьму
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Футбол
«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров
"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times.
Газета.Ru вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день
18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews вчера в 03:07
Единоборства
Россия заняла второе место на ЧМ по боксу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге завершился XX чемпионат мира по боксу. Финальные бои прошли 21 сентября.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:26
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Экономика
Ученые предложили ввести Индекс самогона
По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях.
Российская газета 02:22
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Происшествия
В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений
В субботу не менее 68 человек получили ранения различной степени тяжести в результате серии землетрясений в Албании.
Российская газета вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции
Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru вчера в 11:00
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Финансы
Сбербанк выдает огромные кредиты подросткам
С августа текущего года Сбербанк возродил программу выдачи кредитов на обучение с участием государства.
Deita.ru вчера в 23:30
Политика
В Великобритании лейбористы оказались в кризисе из-за Brexit
Британская оппозиционная Лейбористская партия оказалась в кризисе из-за грядущего выхода Великобритании из Евросоюза.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru вчера в 11:02
Общество
Скончался экс-владелец сети отелей Hilton
Вести.Ru вчера в 21:35