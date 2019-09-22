Армия и оружие

ТАССТАССЗариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

МИД Ирана назвал позерством решение США отправить в Саудовскую Аравию дополнительные войска

Коммерсантъ01:48

Зариф прокомментировал планы США по новым военным на Ближнем Востоке

RT на русском00:36

Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

РБКвчера в 23:43

Иран ответил на планы переброски войск США на Ближний Восток

РЕН ТВ00:18

Зариф назвал решение США отправить войска на Ближний Восток «позерством»

РИА Новостивчера в 22:56

Зариф раскритиковал США за решение о переброске войск на Ближний Восток

Life.ruвчера в 22:28

Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 21:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Армия и оружие

Шойгу не исключил отмену военного призыва

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Единоборства

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Российская газета 00:51
Общество

Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья

Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета 20 сентября в 02:53
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика

Делегация Украины не поедет на сессию ПАСЕ

Как сообщил украинский депутат Богдан Яремко, Киев отказался от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RuNews24.ru вчера в 07:56
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
Политика

Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Футбол

«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров

"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times.
Газета.Ru вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Политика

Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского

The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день

18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews вчера в 03:07
Единоборства

Россия заняла второе место на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился XX чемпионат мира по боксу. Финальные бои прошли 21 сентября.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:26
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Экономика

Ученые предложили ввести Индекс самогона

По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях.
Российская газета 02:22
Футбол

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Происшествия

В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений

В субботу не менее 68 человек получили ранения различной степени тяжести в результате серии землетрясений в Албании.
Российская газета вчера в 19:36
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции

Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru вчера в 11:00
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Игры

The Guardian составила топ-50 игр XXI века

Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Финансы

Сбербанк выдает огромные кредиты подросткам

С августа текущего года Сбербанк возродил программу выдачи кредитов на обучение с участием государства.
Deita.ru вчера в 23:30
Политика

В Великобритании лейбористы оказались в кризисе из-за Brexit

Британская оппозиционная Лейбористская партия оказалась в кризисе из-за грядущего выхода Великобритании из Евросоюза.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Происшествия

В Таджикистане ранили двух российских военных

BFM.ru вчера в 11:02
Общество

Скончался экс-владелец сети отелей Hilton

Вести.Ru вчера в 21:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное