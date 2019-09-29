«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC. Министр отметил, что США не могут заканчивать войны, которые они начинают.

Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана

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