Политика
RT на русскомЗариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана
«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC. Министр отметил, что США не могут заканчивать войны, которые они начинают.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Экономика
«Известия»: почти 9% бензина в России является контрафактом
Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия".
ТАСС 26 сентября в 03:32
Политика
Криклий озвучил потери украинских портов после ухода Крыма
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.
Новостной фронт вчера в 20:35
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Общество
Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины
Известия вчера в 20:26
Армия и оружие
«Калашников» разместил ролик «экстремальных тестов» автомата АК-74М
Концерном "Калашников" во всемирной паутине размещен ролик "экстремального испытания" автомата АК-74М.
В городе R 00:52
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Петербургский дневник вчера в 12:51
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».
iReactor вчера в 04:57
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском вчера в 16:32
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали об оружии России против авианосцев США
Китайский портал Sohu рассказал о главном российском оружии против авианосцев ВМС Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 15:21
Политика
Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
Газета.Ru 03:09
Игры
Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 26 сентября в 17:59
Игры
Ghost Recon Breakpoint – Новые трейлеры
Оба трейлера ориентированы на Skell Technology, корпорацию, основанную датским инженером Джейсом Скеллом.
Srnsk 26 сентября в 14:10
Автоспорт
В Сочи теплая и солнечная погода
Предварительный прогноз обещал осадки в финальный день Гран При России, но в воскресенье с утра в Сочи тёплая погода и безоблачное небо.
F1news.ru 02:42
Космос
10 самых убыточных космических миссий в истории
Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Авто
На вторичном авторынке России может смениться лидер
Автоновости дня вчера в 07:13
Футбол
Пулишич расстроен из-за отсутствия игровой практики
Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич расстроен отсутствием постоянной игровой практики в клубе.
Газета.Ru вчера в 17:21
Происшествия
В Южной Корее взорвался танкер с россиянами на борту
Танкер Stolt Groenland взорвался сегодня днем в порту Ульсан в Южной Корее.
ФедералПресс вчера в 04:22
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Футбол
«Тамбов» поздравил Григоряна с днём рождения
Чемпионат вчера в 05:03
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 23
Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Индонезии 26 сентября, возросло до 23 человек.
REGNUM 27 сентября в 06:00
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Армия и оружие
В Черном море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
На Черноморском флоте прошли учения по поиску и спасению экипажа аварийной подводной лодки.
Российская газета 26 сентября в 05:08
Космос
Американцы: Венера могла быть курортной планетой
Rusargument вчера в 08:29
Футбол
18 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Уралом»
Матч «Урал» — ЦСКА состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 11:30 по московскому времени.
Sport24.ru вчера в 08:49