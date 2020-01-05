Политика

iReactoriReactorЗариф оценил угрозы ударов США по культурным объектам в Иране

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удар США по культурным объектам в Иране расценится как военное преступление.
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Зариф оценил угрозы ударов США по культурным объектам в Иране

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Зариф: Нанесение ударов по культурным объектам Ирана — военное преступление

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Зариф оценил угрозы США ударить по культурным объектам в Иране

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Зариф назвал возможную атаку на культурные объекты в Иране военным преступлением Трампа

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Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
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Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить.
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Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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Политика

Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
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Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону

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Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме

Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.
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О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
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В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Политика

«Уродливые формы». В РФ призвали Киев перестать глумиться над историей

МИД России призвал украинские власти отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей.
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Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Стала известна дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2

До нынешнего дня ходили разные слухи относительно даты премьеры новых флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S20 (ранее он назывался Galaxy S11) и Galaxy Fold 2. По одним данным, премьера должна была случиться 18 февраля, по другим — 11 февраля.
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