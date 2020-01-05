Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удар США по культурным объектам в Иране расценится как военное преступление.

Зариф оценил угрозы ударов США по культурным объектам в Иране

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