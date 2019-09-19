В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

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