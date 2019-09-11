Армия и оружие
ТАССЗариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии. Соответствующее заявление он сделал в четверг в интервью телеканалу CNN.
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Кино
Скончался актер Сергей Афанасьев
Москва 24 10:03
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
RT на русском 12:03
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика
Новак назвал «очень конструктивными» переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.
RT на русском 10:34
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета 11:18
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Футбол
Мануэль Нойер: «Больше не хочу обсуждать пререкания с тер-Штегеном»
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что больше не хочет обсуждать тему конкуренции в сборной Германии с вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер-Штегеном.
Матч ТВ 11:21
Политика
Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Здоровье
Собянин рассказал Медведеву о плане по реконструкции 140 поликлиник
Сергей Собянин на встрече в правительстве РФ рассказал Дмитрию Медведеву о плане по реконструкции около 140 городских поликлиник в течение трех лет, передает Агентство "Москва".
Москва 24 08:30
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Здоровье
Некоторые люди редко болеют, потому что имеют такие необычные привычки
Мужчина уверяет, что используя этот секрет, в течение 20 лет он ни разу не болел простудой, а его ЭКГ такое же, как ЭКГ здорового 20-летнего парня.
SM News 04:51
Футбол
РФС подписал партнерское соглашение с «Почтой России»
Российский футбольный союз (РФС) подписал партнерское соглашение с "Почтой России" до 31 декабря 2020 года.
ТАСС 12:00
Футбол
Федун предложил проверить арбитров на детекторе лжи
Член исполкома Российского футбольного союза и владелец «Спартака» Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи, сообщает Metaratings.
Чемпионат 12:18
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера
Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.
Комсомольская правда 11:45
Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru 06:02
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Футбол
«Барселона» заинтересовалась 19-летним рекордсменом ЛЧ из «Зальцбурга»
Испанская «Барселона» заинтересована в приобретении 19-летнего нападающего австрийского «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.
Матч ТВ 10:24
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Авто
Toyota планирует начать выпуск новой модели
Завод, который открылся в 2012 году и уже выпускает модели Etios и Yaris, будет отвечать за производство новой модели на бразильском рынке, выпуск которой запланирован на 2021 год.
SpeedMe 00:49
Армия и оружие
В России разработали ракету «недостижимой дальности действия»
Руководитель «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов рассказал еженедельнику «Военно-промышленный курьер» о наличии у российских войск «недостижимой дальности» для конкурентных стран ракеты модели Х-101.
Gazeta.SPb вчера в 03:21