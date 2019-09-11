Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии. Соответствующее заявление он сделал в четверг в интервью телеканалу CNN.

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

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