Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что йеменские повстанцы-хуситы увеличили радиус ракет. Это позволило им ударить по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Об этом политик заявил в интервью CBS, передаёт «РИА Новости».

Зариф рассказал, как хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии

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