Армия и оружие
Военное делоЗариф рассказал, как хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии
Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что йеменские повстанцы-хуситы увеличили радиус ракет. Это позволило им ударить по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Об этом политик заявил в интервью CBS, передаёт «РИА Новости».
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В МИД Ирана объяснили, как хуситы смогли нанести удар по НПЗ в Саудовской Аравии
Комсомольская правда00:51
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