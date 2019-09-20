Нападающий сборной Англии и лондонского профессионального футбольного клуба «Челси» Каллум Хадсон-Одои подписал новый контракт, и теперь его зарплата увеличилась в 48 раз. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

Зарплата 18-летнего нападающего «Челси» выросла в 48 раз

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