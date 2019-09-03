Футбол
Спорт-ЭкспрессЗарплата Икарди существенно выросла после перехода из «Интера» в «ПСЖ»
Нападающий Мауро Икарди существенно увеличил свою зарплату, перейдя из «Интера» в «ПСЖ». Как сообщает Sky Italia, в Милане аргентинец получал 5 миллионов евро за сезон, а в Париже будет зарабатывать 8 миллионов, а если парижане выкупят его контракт, то сумма вырастет до 10 миллионов.
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Мауро Икарди: «Спасибо „ПСЖ“ за доверие. Клуб на ходу, у него большие амбиции»
Sports.ruвчера в 17:12
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