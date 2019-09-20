Футбол
Спорт-ЭкспрессЗарплата Хадсона-Одои увеличилась в 48 раз
Как сообщает The Guardian, новая зарплата 18-летнего англичанина составляет 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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Оклад Хадсона-Одои в «Челси» увеличился до 180 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов
Sports.ruвчера в 23:12
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:58, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Известия вчера в 08:38
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский актер Микки Рурк выразил желание быть похороненным в украинском селе Загорцы.
Известия вчера в 16:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 16:24
Футбол
Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»
Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену
В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 18 сентября в 06:28
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня вчера в 08:39
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском вчера в 20:29
Политика
Лавров считает, что процесс трансформации мирового порядка необратим
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необратимости процесса трансформации мирового порядка, несмотря на сопротивление западных стран.
ФАН вчера в 19:15
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 18 сентября в 14:50
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Гаджеты
У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру 18 сентября в 15:06
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Экономика
Россиян предупредили о невозможности сокращения рабочей недели
В ближайшем будущем в России невозможен переход на четырёхдневную рабочую неделю без снижения зарплат, заявили экономисты РАНХиГС.
Секрет фирмы 18 сентября в 08:51
Политика
СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Гаджеты
Старт продаж новых iPhone в Москве
Российская газета вчера в 07:42
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
Lenta.ru вчера в 06:23
Футбол
ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы
ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы.
Vprognoze.ru 00:55
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил об утрачивании НАТО военного превосходства над Россией.
Gazeta.SPb вчера в 00:17
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Путешествия
Дипломат назвал причины гибели российских туристов в Турции
ФАН 17 сентября в 08:01
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Известия вчера в 22:15
Армия и оружие
СМИ сообщили об уничтожении беспилотника над пригородом Дамаска
РИА Новости вчера в 13:50