Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗарплата Хадсона-Одои увеличилась в 48 раз

Как сообщает The Guardian, новая зарплата 18-летнего англичанина составляет 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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Зарплата 18-летнего игрока «Челси» увеличилась в 48 раз

Газета.Ru01:35

Зарплата Хадсона-Одои увеличилась в 48 раз

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