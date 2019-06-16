Футбол
News.ruЗарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит €2,5 млн
Зарплата Александра Кокорина по новому контракту с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург) составит €2,5 миллиона. Реальная же зарплата за период до июня 2020 года составит €1,9 миллиона.
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Новый оклад 28-летнего форварда, по данным из нескольких источников, составит порядка 2,5 миллионов евро в год — то есть реально за период до июня 2020 года футболист заработает около 1,9 миллиона.Спорт-Экспресс17 сентября в 08:40
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Кокорин пошел на значительное понижение зарплаты. Раньше он зарабатывал в «Зените» 4 млн евро в год
Sports.ru17 сентября в 07:44
СМИ: «Зенит» заплатит Кокорину 2,5 млн евро за сезон, часть которого он провел в колонии
Фонтанка.Рувчера в 04:30
СМИ: Кокорин заработает порядка €2 млн по новому контракту с «Зенитом»
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