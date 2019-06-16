Футбол
News.ruЗарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит €2,5 млн
Зарплата Александра Кокорина по новому контракту с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург) составит €2,5 миллиона. Реальная же зарплата за период до июня 2020 года составит €1,9 миллиона.
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Новый оклад 28-летнего форварда, по данным из нескольких источников, составит порядка 2,5 миллионов евро в год — то есть реально за период до июня 2020 года футболист заработает около 1,9 миллиона.Спорт-Экспрессвчера в 08:40
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Трамп решил усилить санкции против Ирана
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Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
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Один из крупнейших пассажирских самолетов в мире приземлился в Пулково
Один из крупнейших пассажирских лайнеров - Airbus A350 - впервые приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
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Еще в 1975 году астрофизик Майкл Харт исследовал этот вопрос с точки зрения математической статистики.
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Корейская компания Hyundai Motor Group разработала центральную подушку безопасности.
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В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
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Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года
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Стал известен состав ПСЖ на игру с «Реалом» в Лиге чемпионов
Встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Париже. Начало - в 22:00 по московскому времени.
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Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
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Американский военный самолёт попытался обмануть российских военных в Сирии
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