Новый оклад 28-летнего форварда, по данным из нескольких источников, составит порядка 2,5 миллионов евро в год — то есть реально за период до июня 2020 года футболист заработает около 1,9 миллиона.

с чего всё началось

Зарплата Александра Кокорина по новому контракту с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург) составит €2,5 миллиона. Реальная же зарплата за период до июня 2020 года составит €1,9 миллиона.

Зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит €2,5 млн

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