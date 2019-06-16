Футбол

News.ruNews.ruЗарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит €2,5 млн

Зарплата Александра Кокорина по новому контракту с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург) составит €2,5 миллиона. Реальная же зарплата за период до июня 2020 года составит €1,9 миллиона.
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с чего всё началось

Сколько будет получать Кокорин в «3ените»

Новый оклад 28-летнего форварда, по данным из нескольких источников, составит порядка 2,5 миллионов евро в год — то есть реально за период до июня 2020 года футболист заработает около 1,9 миллиона.
Спорт-Экспрессвчера в 08:40

Подробнее о событии

СМИ: «Зенит» заплатит Кокорину 2,5 млн евро за сезон, часть которого он провел в колонии

Фонтанка.Ру04:30

Озвучена зарплата Александра Кокорина в «Зените»

Петербургский дневник00:29

Кокорин пошел на значительное понижение зарплаты. Раньше он зарабатывал в «Зените» 4 млн евро в год

Sports.ruвчера в 07:44

СМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Sportbox.RUвчера в 09:32

СМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Матч ТВвчера в 09:32

СМИ: Кокорин заработает порядка €2 млн по новому контракту с «Зенитом»

RT на русскомвчера в 09:41

Сколько будет получать Кокорин в «3ените»

Спорт-Экспрессвчера в 08:40
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Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Футбол

Бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен скончался

Всё время с Фернандо оставалась его супруга Вероника и дочка Изабелла.
Газета Metro 07:21
Общество

Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Политика

Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера»

Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.
ТАСС 14:01
Кино

В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Piter.tv 09:33
Авто

Luxgen представил новый большой кроссовер Luxgen URX

Внешность Luxgen URX выполнена в новом фирменном стиле марки с двухъярусной головной оптикой и хромированной радиаторной решёткой.
Tvoe-avto.com 02:29
Политика

Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности

«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Авто

Hyundai представила бюджетные хэтчбек и седан Hyundai HB20

Компания Hyundai официально представила семейство HB20 второго поколения. Автомобили стали больше, а их оснащение - богаче.
Новые автомобили вчера в 06:26
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Футбол

«Ахмат» оспорит дисквалификацию Швеца на три матча

«Ахмат» планирует оспорить трёхматчевую дисквалификацию полузащитника Антона Швеца.
Евро-футбол.ру 11:14
Политика

Единороссы выдвинули Шапошникова на пост спикера Мосгордумы

Помимо Шапошникова, московское отделение партии власти рекомендовало кандидатуру депутата Инны Святенко на пост сенатора от Мосгордумы, и приняли решение создать фракцию Единая Россия в городском парламенте.
РБК 12:25
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Политика

Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Хоккей

Овечкин получит награду за развитие хоккея в США

Премия учреждена в 1999 году для иностранных хоккеистов, внёсших весомый вклад в развитие хоккея в США.
Чемпионат 10:57
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57
Экономика

«Инвестиционные программы» в ЖКХ Воронежа решили возложить на жителей

Обращение мэрии Воронежа к губернатору Александру Гусеву с просьбой установить предельное значение индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе в размере 7% с июля 2020 года поддержали депутаты гордумы на заседании 18 сентября.
REGNUM 10:09
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Экономика

Оклады чиновников Калининградской области проиндексируют на 6%

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес на рассмотрение в областную думу законопроект об увеличении должностных окладов сотрудников регионального правительства и думы.
ТАСС 12:37
Происшествия

Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Происшествия

СК подтвердил взрыв гранаты в общежитии в Челябинской области

В СУ СК России по Челябинской области заявили, что гибель мужчины в Златоусте произошла из-за взрыва самодельной гранаты.
RT на русском 13:41
Политика

Порошенко объяснил суть «формулы Штайнмайера»

Всё остальное — от лукавого, путинская интерпретация «формулы Штайнмайера», — написал Порошенко в Twitter.
News.ru 14:13
Общество

Сестра Павла Устинова прокомментировала начатый актерами флешмоб

Вчера, 16 сентября, актера Павла Устинова, при задержании которого полицейский якобы вывихнул руку, приговорили к 3,5 годам заключения.
Readovka.ru вчера в 06:56
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