Новый оклад 28-летнего форварда, по данным из нескольких источников, составит порядка 2,5 миллионов евро в год — то есть реально за период до июня 2020 года футболист заработает около 1,9 миллиона.

с чего всё началось

Зарплата Александра Кокорина по новому контракту с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург) составит €2,5 миллиона. Реальная же зарплата за период до июня 2020 года составит €1,9 миллиона.

Зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит €2,5 млн

Политика В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Наука Сибирские учёные нашли новую опасность зубных имплантатов Решить проблему учёным удалось при помощи лазерного излучения, которым предлагается полностью очищать поверхность новых имплантатов от посторонних элементов, которые могут не хуже бактерий провоцировать "иммунный ответ организма".

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Происшествия В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.

Политика Премьер Канады извинился за расистский грим Премьер-министру Канады Джастину Трюдо пришлось извиняться за свои действия 18-летней давности.

Общество В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.

Авто На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.

Происшествия Останки 20 человек обнаружили у ТРЦ в Краснодаре В Краснодаре мужчина обнаружил у торгово-развлекательного центра останки 20 человек.

Политика Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера «Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Политика Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.

Армия и оружие Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ «Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Футбол «Локомотив» победил в гостевом матче ЛЧ впервые с 2002 года В последний раз "Локомотив" выигрывал на выезде 29 октября 2002 года, когда в Турции обыграл "Галатасарай" с результатом 2:1. После этого команда в гостевых матчах Лиги чемпионов потерпела девять поражений и четыре раза сыграли вничью.

Происшествия В Японском море напали на российских пограничников На российских пограничников в Японском море напали моряки из КНДР.

Политика В НАТО заявили о существовании «моря Азимова» Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».

Кино В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь» В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Общество В российском вузе начали бороться с геями В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.

Экономика Путину объяснили главный риск инвестиций в России По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.

Авто Renault Arkana провалилась в продажах В этом году французский автопроизводитель первым в России провел эксперимент по продаже автомобилей через интернет.

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летие 17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.