Футбол
Газета.RuЗарплата Моуриньо в «Тоттенхэме» в 2 раза превышает оклад Почеттино
Договор будет рассчитан до сезона-2022/23, а годовой оклад наставника составит £15 млн. Предыдущий тренер "шпор" Маурисио Поччетино получал около £8,5 в год. Напомним, что об увольнении аргентинского специалиста стало известно вчера, 19 ноября.
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Общество
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Общество
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Общество
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Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
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Более 10 тыс. человек за неделю заболели ОРВИ в Ростовской области
В Ростовской области за прошедшую неделю с 11 по 17 ноября медики приняли 10,1 тыс. человек с заболеванием ОРВИ.
Политика
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Здоровье
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В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
Космос
На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар
Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Транспорт
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Грузовое железнодорожное сообщение по мосту между Крымом и материковой частью России планируют запустить 1 июня 2020 года.
Экономика
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Футбол
«Спартак» отказался от турнира в США и проведёт сбор в ОАЭ
"Спартак" отказался от турнира в США и проведёт сбор в ОАЭ "К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затягивался, и мы были вынуждены подготовить альтернативу по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку к решающему отрезку сезона", — цитирует генерального директора "Спартака" Томаса Цорна официальный сайт клуба.
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Новый смартфон Vivo S1 Pro получил квадрокамеру с сенсором на 48 Мп
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Политика
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
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Футбол
Агент Ибрагимовича провел переговоры с «Миланом»
По информации СМИ, агент 38-летнего шведа Мино Райола сегодня, 20 ноября, встречался с представителями итальянской командой.
Общество
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У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений
Сама Самойлова называет их «адскими» осложнениями, и из-за них Оксане пришлось немало времени провести в больницах.
Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.