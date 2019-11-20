Футбол
Sportbox.RUСМИ узнали зарплату Моуринью в «Тоттенхэме»
19 ноября менеджмент «Тоттенхэма» сообщил о расторжении контракта с аргентинским специалистом, позднее главным тренером команды был назначен Жозе Моуринью Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018 года.
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Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Здоровье
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
Политика
СМИ узнали о судимости депутата партии Зеленского за изнасилование
Депутат Верховной Рады Украины фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование.
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Украине не передали более $35 млн из общего объема американской военной помощи, сообщила газета The Los Angeles Times.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Энергетика
Молдавия получит от России существенную скидку на газ
Отмечается, что цена газа составит 173 доллара за 1 тысячу куб. м. Скидка начнёт действовать с 1 января будущего года.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Гаджеты
Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro
В продажу наушники выйдут в черном и сером цвете. Другие особенности пока не раскрываются.
Общество
ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе
В Московском регионе задержали трех вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Общество
Медведев призывал отказаться от долевого строительства
Институт долевого строительства, подчеркнул глава правительства, существует только в нашей стране, а появился из-за отсутствия средств у застройщиков.
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Кино
Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Политика
Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Политика
В Кремле претензии Эстонии к РФ назвали неприемлемыми
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пыллуаас обвинил Россию в «захвате» около 5% эстонской территории, ссылаясь на Тартуский мирный договор 1920 года.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский прокомментировал свой уход со сцены
В преддверии своего 70-летия народный артист России Михаил Боярский заявил об уходе со сцены.
Здоровье
Врач-остеопат рассказал об опасности выпяченного живота
Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему живот у многих людей непроизвольно становится выпяченным, а также насколько он опасен.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России
Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Футбол
Утвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Путин пообещал, что власти не будут разбрасываться деньгами ФНБ
Российские власти не будут разбрасываться деньгами Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!».