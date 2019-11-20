Договор будет рассчитан до сезона-2022/23, а годовой оклад наставника составит £15 млн. Предыдущий тренер "шпор" Маурисио Поччетино получал около £8,5 в год. Напомним, что об увольнении аргентинского специалиста стало известно вчера, 19 ноября.

Зарплата Моуриньо в «Тоттенхэме» в 2 раза превышает оклад Почеттино

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Политика Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Экономика Число просрочек по кредитам возросло в России Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.

Политика Путин рассказал об отношениях с Зеленским Президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил, что у него нет отношений с его украинским лидером Владимиром Зеленским, так как они не знакомы и общались только по телефону.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Общество В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.

Общество РЖД показали макет нового плацкартного вагона На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.

Политика Путин: есть все основания для финансирования проектов из средств ФНБ В России есть все основания, чтобы начать финансировать проекты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), такие решения уже принимаются, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"

Футбол Футболистам «МЮ» запретят прогулки в Нур-Султане из-за морозов Футболисты Манчестер Юнайтед получили предупреждение о том, что в преддверии матча с Астаной в рамках группового этапа Лиги Европы им не следует находиться на открытом воздухе более 10 минут из-за сильного мороза, установившегося в столице Казахстана.

Футбол Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.

Кино Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.