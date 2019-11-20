Футбол
Газета.RuЗарплата Моуриньо в «Тоттенхэме» в 2 раза превышает оклад Почеттино
Договор будет рассчитан до сезона-2022/23, а годовой оклад наставника составит £15 млн. Предыдущий тренер "шпор" Маурисио Поччетино получал около £8,5 в год. Напомним, что об увольнении аргентинского специалиста стало известно вчера, 19 ноября.
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Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
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Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
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В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
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В Лос-Анджелесе был представлен серийный кроссовер Aston Martin DBX, продажи которого запланированы на следующий год, но заказы принимают уже сейчас.
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В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
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Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил, что у него нет отношений с его украинским лидером Владимиром Зеленским, так как они не знакомы и общались только по телефону.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Политика
Путин: есть все основания для финансирования проектов из средств ФНБ
В России есть все основания, чтобы начать финансировать проекты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), такие решения уже принимаются, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"
Экономика
«Почта России» запустила услугу «Легкий возврат» для интернет-заказов
Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, подключённого к услуге "Легкий возврат".
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Общество
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Футбол
Футболистам «МЮ» запретят прогулки в Нур-Султане из-за морозов
Футболисты Манчестер Юнайтед получили предупреждение о том, что в преддверии матча с Астаной в рамках группового этапа Лиги Европы им не следует находиться на открытом воздухе более 10 минут из-за сильного мороза, установившегося в столице Казахстана.
Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
Политика
В Польшу прибыло судно со сжиженным природным газом из США для Украины
Судно со сжиженным природным газом (СПГ) для Украины прибыло из США в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце.
Экономика
Шесть регионов ПФО получат гранты более 1 млрд рублей в 2019 году
Самарская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО).
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Кино
Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.
Происшествия
Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе
В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
Шоу-бизнес
Друг мужа Заворотнюк рассказал об изменениях в состоянии актрисы
В начале осени СМИ сообщили, что Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских клиник в связи с ухудшением состояния на фоне тяжелой болезни.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Экономика
Правила строительства в России решили кардинально изменить
С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья.