Футбол
Газета.RuЗарплата Моуриньо в «Тоттенхэме» в 2 раза превышает оклад Почеттино
Договор будет рассчитан до сезона-2022/23, а годовой оклад наставника составит £15 млн. Предыдущий тренер "шпор" Маурисио Поччетино получал около £8,5 в год. Напомним, что об увольнении аргентинского специалиста стало известно вчера, 19 ноября.
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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Происшествия
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Футбол
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