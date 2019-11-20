Футбол

Газета.RuГазета.RuЗарплата Моуриньо в «Тоттенхэме» в 2 раза превышает оклад Почеттино

Договор будет рассчитан до сезона-2022/23, а годовой оклад наставника составит £15 млн. Предыдущий тренер "шпор" Маурисио Поччетино получал около £8,5 в год. Напомним, что об увольнении аргентинского специалиста стало известно вчера, 19 ноября.
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Моуринью будет получать в «Тоттенхэме» почти в два раза больше, чем Почеттино

Чемпионат03:54

Источник: Моуринью будет получать в «Тоттенхэме» 15 млн фунтов в год

Спорт-Экспресс05:04

Daily Mail назвал зарплату Моуринью в «Тоттенхэме»

Sport.ru05:45

Моуринью будет получать 15 млн фунтов в год в «Тоттенхэме». Вдвое больше Почеттино (Daily Mail)

Sports.ru04:38

СМИ узнали зарплату Моуринью в «Тоттенхэме»

Матч ТВ05:20

СМИ узнали зарплату Моуринью в «Тоттенхэме»

Sportbox.RU05:20

Моуринью будет зарабатывать в «Тоттенхэме» в два раза больше, чем Почеттино

Sport24.ru05:55
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
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В Пензе автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком

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Интерфакс 04:47
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RT на русском 05:23
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Lenta.ru вчера в 19:56
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

РБК 05:25
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Ведомости вчера в 10:20
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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Политика

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News.ru вчера в 15:37
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Руководство союза биатлонистов России (СБР) во вторник вечером утвердит состав сборной страны на этап Кубка мира и Кубка международного союза биатлонистов (IBU). об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на президента СБР Владимир Драчев.
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Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
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Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
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РИА Новости 17 ноября в 22:41
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
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Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
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RuNews24.ru вчера в 23:23
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Хоккей

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