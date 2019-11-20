Футбол

Газета.RuГазета.RuЗарплата Моуриньо в «Тоттенхэме» в 2 раза превышает оклад Почеттино

Договор будет рассчитан до сезона-2022/23, а годовой оклад наставника составит £15 млн. Предыдущий тренер "шпор" Маурисио Поччетино получал около £8,5 в год. Напомним, что об увольнении аргентинского специалиста стало известно вчера, 19 ноября.
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