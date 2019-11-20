Футбол

Газета.RuГазета.RuЗарплата Моуриньо в «Тоттенхэме» в 2 раза превышает оклад Почеттино

Договор будет рассчитан до сезона-2022/23, а годовой оклад наставника составит £15 млн. Предыдущий тренер "шпор" Маурисио Поччетино получал около £8,5 в год. Напомним, что об увольнении аргентинского специалиста стало известно вчера, 19 ноября.
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Моуринью будет получать в «Тоттенхэме» почти в два раза больше, чем Почеттино

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Матч ТВвчера в 05:20

Зарплата Моуринью в «Тоттенхэме» будет в два раза больше, чем у Почеттино

Газета.Ruвчера в 15:10
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:35, Вашингтон
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Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости вчера в 16:56
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Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу

Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
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RT на русском вчера в 22:39
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Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020.
Нева Спорт вчера в 15:35
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