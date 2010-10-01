Футбол
Soccer.ruБуффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»
41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
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Космос
К Земле мчится астероид-мутант: ученые вычислили дату появления
Астрономы бьют тревогу, касательно приближения огромного астероида-мутанта, который несет опасность для всего человечества.
Южный Федеральный 02:59
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости 15:19
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Политика
Глава Бурятии прокомментировал прошедшую в Улан-Удэ акцию протеста
Напомним, что пока в столице происходила стихийная акция протеста на площади Советов, глава республики находился по дороге в Санкт-Петербурге.
Байкал Медиа Консалтинг 09:55
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Общество
Более 130 мероприятий подготовят к 800-летию Александра Невского
Министр сообщил, что военно-историческим обществом в Ленинградской области проводится работа по созданию масштабного музейно-выставочного комплекса "Ледовое побоище".
Интерфакс 10:47
Экономика
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Происшествия
Два человека пострадали от пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом
Два человека пострадали в результате пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
Интерфакс 13:56
Армия и оружие
Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города
В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.
ФАН 00:27
Политика
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50
Авто
Skoda представила следующее поколение универсала Superb iV
На стенде бренда представлено немало новых моделей, среди которых можно отметить суббренд Skoda iV и две его первые модели: гибридный плагин Superb iV и полностью электрический городской автомобиль Citigo iV. новый Superb iV, это также первая гибридная модель бренда, использующая ту же силовую установку, что и представленный ранее Volkswagwn Passat GTE.
SpeedMe 06:13
Армия и оружие
Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).
РБК 16:37
Технологии
Сбербанк запустил возможность открытия счета ИП онлайн
Сообщается, что Сбербанк первым в России запустил открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя (ИП) дистанционно.
RuNews24.ru 06:52
Единоборства
Российский боец UFC дисквалифицирован за допинг
Газета.Ru 15:51
Футбол
Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
Чемпионат 16:40
Единоборства
Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом
RT на русском 12:37
Здоровье
5 продуктов, которые на самом деле не помогают от простуды
Действительно ли при простуде помогают привычный всем чай с лимоном и малина, читайте в материале «Волгоградской правды.ру».
Волгоградская правда 13:03
Политика
Медведев рассказал о положении России в G8
Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.
REGNUM 08:50
Культура
Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
News.ru 04:54
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Гаджеты
Apple Watch Series 5 представлены официально
MobiDevices 14:18
Кино
Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»
Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13