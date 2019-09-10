Футбол
Lenta.ruЗарплата Роналду оказалась выше заработка четырех итальянских клубов
Отмечается, что его зарплата оказалась выше, чем у СПАЛа, «Удинезе» (зарплатная ведомость обоих клубов составила 30 миллионов евро), «Брешии» (28 миллионов) и «Вероны» (25 миллионов). На втором месте рейтинга также оказался футболист «Ювентуса» — защитник Маттейс де Лигт.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 00:54, Вашингтон
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Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
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Известия 00:42
Экономика
Глава ПФР одобрил новую пенсионную реформу в России
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов одобрил новую пенсионную реформу. Россияне будут копить на пенсию добровольно.
KrasnodarMedia 09 сентября в 13:10
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.
Российская газета 09 сентября в 23:55
Происшествия
В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных
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РИА Новости 00:32
Политика
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Lenta.ru вчера в 11:36
Общество
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Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК вчера в 02:54
Происшествия
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА Новости вчера в 07:41
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 23:02
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru вчера в 20:53
Музыка
Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy
Sunmag.me вчера в 11:42
Общество
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
Lenta.ru вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире снялась обнаженной для Playboy
Модель Кайли Дженнер приняла участие в съемках знаменитого журнала Playboy, а одной из пикантной фотографией она поделилась на своей странице в Instagram, сообщает «Дни.ру».
Слово и Дело вчера в 22:56
Политика
Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы»
Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».
Мойка78 вчера в 22:31
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия
Двум мужчинам грозит колония за мародерство во время паводка
Двое жителей Тайшетского района Иркутской области могут сесть на пять лет за мародерство во время паводка.
РЕН ТВ 00:48
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Футбол
Наставник сборной Косово назвал Англию лучшей командой в мире
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии.
Чемпионат вчера в 04:09
Политика
Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома
Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ.
РБК 00:00
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Хоккей
Бобровский представил шлем на предстоящий сезон НХЛ
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский опубликовал фото шлема, в котором будет выступать в предстоящем сезоне НХЛ.
Матч ТВ вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал выступление Билана в Самаре
Москва 24 вчера в 02:54
Общество
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС вчера в 09:24
Космос
Завершены испытания нового миниатюрного китайского двигателя
Goroday.ru вчера в 10:20
Наука
Ученые выяснили, чем опасен каждый килограмм жира на животе
Ученые выяснили и сообщили СМИ, как лишние килограммы жира на животе влияют на здоровье человека и жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:06