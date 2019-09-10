Футбол
Lenta.ruЗарплата Роналду оказалась выше заработка четырех итальянских клубов
Отмечается, что его зарплата оказалась выше, чем у СПАЛа, «Удинезе» (зарплатная ведомость обоих клубов составила 30 миллионов евро), «Брешии» (28 миллионов) и «Вероны» (25 миллионов). На втором месте рейтинга также оказался футболист «Ювентуса» — защитник Маттейс де Лигт.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Политика
Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы»
Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.
Известия 19:43
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года
Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ТАСС 08:26
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК 17:01
Театры
Серебренников рассказал о планах «Гоголь-центра» на новый сезон
На встрече режиссёр рассказал коллективу о планах на новый сезон. Первой премьерой станет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха.
News.ru 06:26
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Политика
Генерал ФСБ прокомментировал сообщения о «шпионе» в руководстве РФ
Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году Вашингтон якобы вывез из России информатора, работавшего на высокой должности Бывший начальник ЦОС ФСБ РФ Александр Михайлов назвал появившуюся информацию о шпионе, который якобы работал в российских властных структурах, частью информационной войны.
Аргументы и Факты 06:58
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика
Блэр призвал к новому референдуму для выхода из кризиса вокруг Brexit
Ранее действующий премьер Британии Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября с соглашением или без него Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что только повторный референдум о членстве страны в ЕС, а не внеочередные парламентские выборы, сможет разрешить кризис вокруг Brexit.
Аргументы и Факты 10:57
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Авто
Volkswagen представил серийный электромобиль ID.3
Электромобиль ID.3 создан на новой платформе MEB, а внешне он практически не отличается от ранее представленного одноименного прототипа.
Tvoe-avto.com 05:57
Авто
Honda показала спортивную версию кроссовера HR-V
Экстерьер Honda HR-V Sport выдеяется благодаря затемненным акцентам, асимметричным передним сплиттером, молдингами колесных арок, специальному дизайну заднего бампера и затемненным задним фонарям.
SpeedMe 08:03
Армия и оружие
Новейшая российская противоспутниковая ракета не долетела до цели тысячи километров
До некоторых спутников ракета «Нудоль» всё же может дотянуться, однако они не представляют какого-либо важного военного значения, в связи с чем, перспективность новейшей российской противоспутниковой ракеты остаётся под весьма большим вопросом, даже несмотря на успешные испытания этой ракеты.
Avia.pro 18:37
Политика
Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании заявил, что сессия «обещает быть напряженной»: депутатам надо рассмотреть 1 311 законопроектов, из которых 244 уже приняты в первом чтении, еще четыре прошли второе чтение.
Коммерсантъ 06:43
Хоккей
Панарин объявил об открытии благотворительного фонда
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.
Sports.ru 15:35
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Общество
Уровень воды в Амуре превысил 827 см у Комсомольска-на-Амуре
В районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке Амур превысил отметку в 827 см и продолжает повышаться.
Известия 02:00
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 06:50
Политика
Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь
Госпитализированы двое задержанных участников акции протеста в бурятской столице Выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: днем во вторник число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжается.
Коммерсантъ 13:47
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
RT на русском 02:24
Футбол
Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
ProstoProSport 16:26
Футбол
«Челси» готов выложить 40 миллионов евро за защитника «Ниццы»
Аталь перебрался в «Ниццу» летом 2018 года из «Кортрейка». Сумма трансфера составила три миллиона евро.
ProstoProSport 17:18
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07