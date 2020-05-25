Коронавирус
REGNUMЗарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Отмечается, что работодатели 58% респондентов снизили их заработную плату в период карантина. У 39% опрошенных заработок остался прежним, а у 3% — увеличился. При этом 66% отметили, что им урезали премиальную часть.
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с чего всё началось
Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.РБКвчера в 22:00
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Путин подписал законы о дистанционном голосовании
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Вести.Ru 23 мая в 07:45
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