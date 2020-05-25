Коронавирус

REGNUMREGNUMЗарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Отмечается, что работодатели 58% респондентов снизили их заработную плату в период карантина. У 39% опрошенных заработок остался прежним, а у 3% — увеличился. При этом 66% отметили, что им урезали премиальную часть.
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с чего всё началось

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

С начала действия ограничительных мер, объявленных из-за коронавируса, у 58% россиян уменьшилась зарплата. Об этом говорится в сообщении онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», поступившем в РБК.
РБКвчера в 22:00

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Половине россиян снизили зарплаты из-за коронавируса

URA.Ru05:59

Эксперты подсчитали, как изменились зарплаты россиян за время пандемии

Газета.Ru03:04

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

РБКвчера в 22:00

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время самоизоляции зарплатой

Москва 2402:21

Большей части россиян урезали зарплаты во время пандемии

Московский Комсомолец02:03

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

REGNUM01:29

Половине россиян сократили зарплаты из-за коронавируса

Телеканал 360°03:01
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,3K
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
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Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
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Здоровье

Минздрав надеется в короткие сроки ликвидировать очаг инфекции в БСМП

По словам министра, делается все для того, что в короткие сроки тот очаг ликвидировать, обработать здание учреждения со всеми требованиями санитарных норм и обратно вернуть строй.
Алтайская правда 04:19
Энергетика

Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке

Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе.
REGNUM вчера в 15:44
250
Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
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Общество

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

Вести.Ru 06:15
1,2K
Здоровье

В двух отделениях волжской больницы Фишера заболели 47 человек

В отделении гастроэнтерологии заболели 15 человек. Отделение, по предписанию Роспотребнадзора, также закрыто на карантин.
Волжский.ру 05:49
Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
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Шоу-бизнес

Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
849
Экономика

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
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Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
130
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
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Кино

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

Snob.ru 05:44
77
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1K
Общество

Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая

Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
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Экономика

РЖД снизила инвестпрограмму на 200 млрд рублей

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) снизила инвестпрограмму в текущем году примерно на 200 млрд руб. — с 820 млрд до 620 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным 25 мая.
Известия 07:05
Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

"Граждане других субъектов, которые едут в Крым бесцельно, в данном случае мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет", – заявил политик.
Газета.Ru вчера в 09:56
3,8K
Экономика

«Интер РАО» - самая недооцененная компания в электроэнергетике

"Интер РАО" представила результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года, денежная подушка продолжает увеличиваться.
Finam.Ru 03:15
Фигурное катание

Отец Щербаковой: расстроюсь, если Аня закончит карьеру в 17 лет

RT на русском 05:12
Шоу-бизнес

Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов

Вечерний курьер вчера в 11:27
341
Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
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Здоровье

До 3727 увеличилось число больных коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области число больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 3727.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:35
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Музыка

Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса

Американский певец Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса, сообщает компания SAV Entertainment, которая занимается организацией гастролей, на официальной странице в Facebook.
РИА Новости 05:47
Здоровье

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
228
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
44
Общество

В игре Strategic Mind: Blitzkrieg Гитлеру дали шанс всех победить

Победный блицкриг во Второй мировой войне можно обеспечить армии вермахта в игре Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games.
ИА Красная Весна вчера в 06:19
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