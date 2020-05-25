Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.

с чего всё началось

Отмечается, что работодатели 58% респондентов снизили их заработную плату в период карантина. У 39% опрошенных заработок остался прежним, а у 3% — увеличился. При этом 66% отметили, что им урезали премиальную часть.

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 6

Происшествия СК задержал трех подозреваемых в перестрелке на юге Москвы Следователи СК задержали троих подозреваемых в перестрелке на территории автостоянки возле ЖК "Ясный" на Каширском шоссе в Москве, еще более 15 участников и очевидцев конфликта допрошены.

Экономика Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб. 106

Шоу-бизнес У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая. 18

Общество В Архангельской области открыли еще один обсерватор На 25 мая в Архангельской области зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает областной оперативный штаб. 59

Общество Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная. 734

Футбол Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.

Шоу-бизнес Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 105

Происшествия В Курске вынесен приговор за взятку бывшему главе госинспекции труда Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу экс-руководителя государственной инспекции труда – главного государственного инспектора труда в Курской области.

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой установили памятник из чёрного гранита К первой годовщине со дня смерти близкие певицы не успели установить памятник на её могиле, но сейчас выполненное из чёрного гранита надгробие уже стоит на месте захоронения. 11

Шоу-бизнес Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.

Общество В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром. 45