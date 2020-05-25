Коронавирус

REGNUMREGNUMЗарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Отмечается, что работодатели 58% респондентов снизили их заработную плату в период карантина. У 39% опрошенных заработок остался прежним, а у 3% — увеличился. При этом 66% отметили, что им урезали премиальную часть.
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с чего всё началось

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.
РБКвчера в 22:00

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Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время самоизоляции зарплатой

Москва 2402:21

Эксперты подсчитали, как изменились зарплаты россиян за время пандемии

Газета.Ru03:04

Половине россиян сократили зарплаты из-за коронавируса

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Половине россиян снизили зарплаты из-за коронавируса

URA.Ru05:59

Большей части россиян урезали зарплаты во время пандемии

Московский Комсомолец02:03

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

REGNUM01:29

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

РБКвчера в 22:00
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Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
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Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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СК задержал трех подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

Следователи СК задержали троих подозреваемых в перестрелке на территории автостоянки возле ЖК "Ясный" на Каширском шоссе в Москве, еще более 15 участников и очевидцев конфликта допрошены.
ТАСС 05:09
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Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.
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Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

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Футбол

Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса

Российская газета вчера в 16:06
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Общество

В Архангельской области открыли еще один обсерватор

На 25 мая в Архангельской области зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
Новости Архангельска 29.ru 06:27
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов

News.ru 23 мая в 23:57
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Алина Загитова названа олимпийской иконой стиля

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Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
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Политика

Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
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Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
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Кино

Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино

YouTube-канал Corridor Crew, посвященный визуальным эффектам в кино, выпустил видео с разбором графики в российских блокбастерах.
КиноПоиск 05:02
Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

REGNUM 04:40
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Футбол

Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА

Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
ProstoProSport 05:00
Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском вчера в 10:16
Шоу-бизнес

Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной

Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.
Вечерняя Москва 05:49
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
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Происшествия

В Курске вынесен приговор за взятку бывшему главе госинспекции труда

Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу экс-руководителя государственной инспекции труда – главного государственного инспектора труда в Курской области.
Друг для друга (Курск) 06:31
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой установили памятник из чёрного гранита

К первой годовщине со дня смерти близкие певицы не успели установить памятник на её могиле, но сейчас выполненное из чёрного гранита надгробие уже стоит на месте захоронения.
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Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Общество

Губернатор НСО Травников попросил полицию пресекать массовые вечеринки

АиФ Новосибирск 00:42
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Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
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Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Lenta.ru 04:20
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Общество

Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса

Газета.Ru 05:13
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Кино

Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре

Российская газета вчера в 11:35
Наука

Открыта и впервые синтезирована тонкая пленка из гексагонального хлорида натрия

Результат моделирования процесса образования пленки хлорида натрия на Cu (100) и Cu (111) / ©pubs.acs.org В настоящее время в полевых транзисторах на алмазе в качестве диэлектрического слоя чаще всего используют гексагональный нитрид бора, который практически не отличается от NaCl по ширине запрещенной зоны, но значительно уступает ему по силе связи с подложкой.
Naked Science 06:07
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