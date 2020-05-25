С начала действия ограничительных мер, объявленных из-за коронавируса, у 58% россиян уменьшилась зарплата. Об этом говорится в сообщении онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», поступившем в РБК.

с чего всё началось

Отмечается, что работодатели 58% респондентов снизили их заработную плату в период карантина. У 39% опрошенных заработок остался прежним, а у 3% — увеличился. При этом 66% отметили, что им урезали премиальную часть.

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

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