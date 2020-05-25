Коронавирус

REGNUMREGNUMЗарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Отмечается, что работодатели 58% респондентов снизили их заработную плату в период карантина. У 39% опрошенных заработок остался прежним, а у 3% — увеличился. При этом 66% отметили, что им урезали премиальную часть.
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с чего всё началось

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.
РБКвчера в 22:00

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Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время самоизоляции зарплатой

Москва 2402:21

Большей части россиян урезали зарплаты во время пандемии

Московский Комсомолец02:03

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

РБКвчера в 22:00

Зарплата россиян стала меньше

Рамблер01:47

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

REGNUM01:29

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:41

Больше половины россиян сообщили о сокращении зарплаты

Дождь02:02
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2K
Общество

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК вчера в 17:00
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Общество

Губернатор НСО Травников попросил полицию пресекать массовые вечеринки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил стражей правопорядка жестче реагировать к нарушителям режима самоизоляции.
АиФ Новосибирск 00:42
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
9,8K
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
540
Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
1,5K
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова рассказала о разговоре с сыном перед его смертью

7Дней.ру 01:00
Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Piter.tv 22 мая в 02:44
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Армия и оружие

Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии

Американскую колонну не пропустили около Тель-Тамра в провинции Хасеке. Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии.
Piter.tv 01:04
41
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей

Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:20
341
Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
18
Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
15
Общество

В Ростовской области разрешат работу магазинов и детсадов

С 25 мая в Ростове разрешат работу магазинов непродовольственных товаров, а с 1 июня — откроют детские сады.
Городской репортер вчера в 04:05
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Экономика

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

В перечне господина Кудрина — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, остальное может и подождать.
Коммерсантъ вчера в 17:52
95
Здоровье

Роспотребнадзор призвал отказаться от алкоголя в условиях пандемии

Крепкие алкогольные напитки не убивают коронавирус в организме, а, напротив, негативно влияют на иммунную систему, поэтому употреблять их нежелательно.
Известия вчера в 22:09
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Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru вчера в 18:36
5
Экономика

Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу

В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:03
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Происшествия

Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми

REGNUM 00:37
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Шоу-бизнес

Выяснилось, почему Дарья Мороз не приехала на финал «Танцев со звёздами»

7Дней.ру вчера в 16:00
Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Газета.Ru 02:02
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
4,7K
Общество

Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт

Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
REGNUM вчера в 12:50
16
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
798
Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
29
Здоровье

Министр здравоохранения Красноярского края ушел на карантин

Роспотребнадзор определил круг контактных лиц – среди них оказался и министр здравоохранения Борис Немик.
ИА 1-Line вчера в 22:48
7
Экономика

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
РБК вчера в 17:01
11
Экономика

640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году

Стратегические цели ипотеки первичного рынка, заложенные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на период до 2024 года, предусматривают объем не менее чем в 1,1 млн кредитов, выдаваемых банками в год.
РБК вчера в 04:00
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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
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