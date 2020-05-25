Коронавирус

REGNUMREGNUMЗарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Отмечается, что работодатели 58% респондентов снизили их заработную плату в период карантина. У 39% опрошенных заработок остался прежним, а у 3% — увеличился. При этом 66% отметили, что им урезали премиальную часть.
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с чего всё началось

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне. 3% сообщили об увеличении зарплаты.
РБКвчера в 22:00

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Эксперты подсчитали, как изменились зарплаты россиян за время пандемии

Газета.Ru03:04

Половине россиян сократили зарплаты из-за коронавируса

Телеканал 360°03:01

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

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Большей части россиян урезали зарплаты во время пандемии

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Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

REGNUM01:29

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:41

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время самоизоляции зарплатой

Москва 2402:21
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Общество

В Москве еще 3746 пациентов вылечились от коронавируса

Ещё 3746 пациентов выздоровели в Москве в результате лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:03
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
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Общество

Число смертей от коронавируса превысило 346 тысяч

Как сообщается, по состоянию на 8 часов утра по московскому времени 25 мая, в мире было зафиксировано 5447041 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 93899.
Свободная Пресса 03:01
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус

Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:17
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Экономика

Арендаторы смогут расторгнуть договор аренды без штрафов

Как работает закон Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получают право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.
Государственная Дума РФ 22 мая в 07:00
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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
Live24 вчера в 08:40
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Политика

В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского

В центре Киева прошел митинг националистов против политики президента Украины Владимира Зеленского.
Российская газета вчера в 14:43
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Общество

Выпускников приглашают на «Последний звонок» в сеть

25 мая 2020 года всех выпускников приглашают на торжественную линейку в сеть. "Последний звонок" в этом году пройдет в режиме онлайн.
Vologda-poisk.ru 02:48
Футбол

«Реал» может использовать Хакими ради трансфера Холанда

Чемпионат 01:42
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 23:43
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Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Газета.Ru 02:02
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 23 мая в 09:44
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Общество

44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
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Энергетика

Нефть опасается введения новых санкций США против Китая

Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.
REGNUM 01:13
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Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН вчера в 12:05
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Происшествия

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

Газета.Ru 02:50
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Происшествия

Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват?

Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).
НГС24 вчера в 22:00
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Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

По словам Трампа, США больше не заинтересованы в этом договоре.
Evo-rus.com 23 мая в 11:05
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
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Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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