Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне. 3% сообщили об увеличении зарплаты.

с чего всё началось

Отмечается, что работодатели 58% респондентов снизили их заработную плату в период карантина. У 39% опрошенных заработок остался прежним, а у 3% — увеличился. При этом 66% отметили, что им урезали премиальную часть.

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

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