Коронавирус

REGNUMREGNUMЗарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Отмечается, что работодатели 58% респондентов снизили их заработную плату в период карантина. У 39% опрошенных заработок остался прежним, а у 3% — увеличился. При этом 66% отметили, что им урезали премиальную часть.
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с чего всё началось

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.
РБКвчера в 22:00

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Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время самоизоляции зарплатой

Москва 2402:21

Большей части россиян урезали зарплаты во время пандемии

Московский Комсомолец02:03

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

РБКвчера в 22:00

Зарплата россиян стала меньше

Рамблер01:47

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

REGNUM01:29

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:41

Больше половины россиян сообщили о сокращении зарплаты

Дождь02:02
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Шоу-бизнес

Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики

Paparazzi.ru вчера в 11:34
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Общество

Кудрин назвал четыре основные цели развития России после пандемии

Пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных президентом РФ нацпроектов и достижение национальных целей, теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ПРАЙМ 02:10
Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Общество

Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований

Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:01
2
Общество

В Москве умер еще 41 человек с коронавирусом

«В Москве скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — уточняется в сообщении.
Росбалт 02:38
Технологии

Эксперты оценили уровень защиты корпоративных данных от атак хакеров

Эксперты Positive Technologies проанализировали данные 2019 года о защищенности корпоративных информационных систем 28 компаний от внешних нарушителей и пентеста .
Профиль вчера в 21:40
1
Общество

Еще 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Еще 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:04
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Общество

Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Политика

Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны

Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM 23 мая в 04:10
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Армия и оружие

Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
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Шоу-бизнес

Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах

News.ru вчера в 07:58
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Общество

Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Для составления рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов были использованы данные Федерального казначействапо социальнымрасходам консолидированных бюджетов субъектов в расчете на одного жителя.
Российская газета 02:35
3
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
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Здоровье

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
30
Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
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Происшествия

Пожар в больнице Партизанска полностью ликвидирован

"15:20 полная ликвидация [пожара в больнице]", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.
ТАСС 02:04
31
Общество

Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы

Коммерсантъ вчера в 20:44
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Здоровье

Как тульские студенты помогают врачам в борьбе с COVID-19

Будучи студентом медицинского колледжа, одним из первых отозвался, когда узнал, что в тульские госпитали набирают добровольцев на борьбу с инфекцией.
Первый Тульский вчера в 11:45
Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru вчера в 18:36
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Гаджеты

Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera вчера в 16:28
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Общество

В Москве заработали МФЦ и каршеринг

Работа многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) «Мои документы» и каршеринга возобновилась в Москве в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 02:09
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Футбол

Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»

Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru вчера в 19:46
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
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Армия и оружие

Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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