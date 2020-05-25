Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.

с чего всё началось

О снижении премиальной части своего дохода заявили 66% респондентов. С начала действия ограничительных мер, которые были введены в связи с коронавирусом, у 58% россиян уменьшилась зарплата, сообщает РБК со ссылкой на сообщение онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 366

Происшествия В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 1,1K

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 109

Общество Власти Коми запретили обсервацию вахтовиков на территории республики Власти Коми на фоне распространения коронавируса запретили работодателям создавать обсерваторы для вахтовиков на территории республики, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 8

Политика Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции. 1,3K

Экономика Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) и авиакомпания Lufthansa договорились об условиях предоставления господдержки, сообщает компания.

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. 693

Политика Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским». 376

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 16

Футбол Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо» Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 10

Баскетбол Сезоны баскетбольных Евролиги и Еврокубка завершены досрочно Сегодня баскетбольная Евролига официально объявила, что сезон 2019-2020 не будет доигран из-за эпидемиологической обстановки в связи с пандемией Covid-19, сообщает пресс-служба БК УНИКС. 1

Армия и оружие Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии. 93