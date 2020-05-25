Коронавирус

ForPostForPostЗарплата стала меньше у половины россиян

Более чем у половины россиян зарплата уменьшилась после введения ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом говорят данные сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», пишет РБК. В мае этого года сервис провёл опрос среди 2,3 тысячи россиян старше 18 лет.
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с чего всё началось

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.
РБКвчера в 22:00

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Половине россиян снизили зарплаты из-за коронавируса

URA.Ru05:59

Эксперты подсчитали, как изменились зарплаты россиян за время пандемии

Газета.Ru03:04

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

REGNUM01:29

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время самоизоляции зарплатой

Москва 2402:21

Большей части россиян урезали зарплаты во время пандемии

Московский Комсомолец02:03

Половине россиян сократили зарплаты из-за коронавируса

Телеканал 360°03:01

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

РБКвчера в 22:00
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Экономика

Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»

Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Здоровье

Коронавирус продолжает распространяться в районах Кировской области

За последние сутки коронавирус был выявлен еще в двух районах Кировской области. Инфекции «сдались» Даровской и Подосиновский районы.
Вятка Областная 05:50
1
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
15
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
60
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
24
Общество

В Японии отменили режим ЧС, объявленный из-за коронавируса

Радио Маяк 05:59
14
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
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Здоровье

В Астрахани главврач Центра медицины катастроф заболела коронавирусом

Блокнот Астрахань 07:45
8
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
1,1K
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Коммерсантъ вчера в 21:18
1,4K
Общество

В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

Российская газета 02:57
58
Происшествия

Зампрокурора Волгограда задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
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Баскетбол

Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса

Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Общество

Большинство россиян намерены этим летом отдохнуть дома и на даче

Доля планирующих отдых за границей снизилась на девять процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 4%. Интерес к Крыму и к Черноморскому побережью Кавказа тоже снизился, там планируют отдыхать 5–6% россиян.
РИАМО 07:54
1
Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии.
Lenta.ru 04:20
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»

Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
104
Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском вчера в 10:16
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Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Вечерняя Москва 04:40
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Кино

Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Вторая строчка рейтинга была взята из картин «Побег из Шоушенка» (1994). Третьим была экранизация «Кэрри» (1976).
Evo-rus.com 23 мая в 11:21
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Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
4
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости 08:47
26
Общество

Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
1
Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

Вести.Ru вчера в 18:36
9
Экономика

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

В рейтинге BCG первое место заняла американская технологическая компания Nvidia, средняя совокупная доходность которой, по методологии BCG, составила 64,8% за пять лет.
РБК вчера в 17:01
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Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

РИА Новости вчера в 23:46
5
Кино

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

Snob.ru 05:44
95
Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
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Футбол

Губернатор Санкт-Петербурга назвал своего любимого игрока в «Зените»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал своего любимого игрока в "Зените", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:22
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
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