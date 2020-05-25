Коронавирус
ForPostЗарплата стала меньше у половины россиян
Более чем у половины россиян зарплата уменьшилась после введения ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом говорят данные сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», пишет РБК. В мае этого года сервис провёл опрос среди 2,3 тысячи россиян старше 18 лет.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Общество
Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха
Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
Политика
В «Единой России» рассказали о DDOS-атаке на сайт партии
На сайт предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы различных уровней, которые состоятся в сентябре, была проведена DDOS-атака, в ближайшее время его полная работоспособность будет восстановлена, сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
Rambler News Service 08:26
Общество
Путин разрешил временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра подписал президент РФ Владимир Путин.
Народные новости 07:11
Шоу-бизнес
Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах
Культуромания 05:22
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Политика
Боррель призвал к сбалансированным отношениям ЕС и России
В отношениях с Россией необходим баланс между санкционной политикой и сотрудничеством в вопросах, представляющих интерес для Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:26
Общество
Крупнейшие авиакомпании резко снизили цены
Все крупнейшие авиакомпании -- «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair -- резко снизили цены билетов на июнь из Москвы в крупнейшие города России, подсчитали «Ведомости».
Коммерсантъ 06:15
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru вчера в 18:36
Авто
Армейские «Хамви» с маленьким пробегом выставили на торги
Производство армейского AM General Humvee осуществляется с 1983 года, а через 9 лет стартовали продажи его гражданского варианта – Hummer H1. © eBay Кроме того, ранее внедорожник Ford Bronco заметили на финальных испытаниях.
CarsWeek.ru 07:00
Спорт
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition позволит усложнить себе жизнь
Стартовый экран Future Connected Future Connected идёт в комплекте с Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, однако эпилог могли сделать и платным.
3DNews 07:49
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Экономика
Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики
Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий».
Рифей-Пермь 03:23
Футбол
Гол-фантом и пушка Джеррарда. Без них не было бы чуда в Стамбуле-2005
Ровно 15 лет назад «Милан» и «Ливерпуль» сыграли величайший финал в истории еврокубков, но путь «красных» в Стамбул был не менее драматичен.
Спорт-Экспресс 02:30
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Экономика
Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор
Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Российская газета 06:42
Баскетбол
Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса
Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Политика
Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа
В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
Наука
Геологи научились контролировать опасные вулканы с помощью дронов
РИА Новости 05:04
Общество
У Погребняка развилась двусторонняя пневмония из-за коронавируса
RT на русском 08:28
Общество
Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений
Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Здоровье
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Общество
Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков
Глава ведомства отметил, что система действительно может рассылать социальную рекламу: но это не спам, а рекомендации горожанам на время пандемии.
Российская газета 06:17