Коронавирус

ForPostForPostЗарплата стала меньше у половины россиян

Более чем у половины россиян зарплата уменьшилась после введения ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом говорят данные сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», пишет РБК. В мае этого года сервис провёл опрос среди 2,3 тысячи россиян старше 18 лет.
Читать в источнике
Комментировать109
с чего всё началось

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время самоизоляции зарплатой

Москва 2402:21

Эксперты подсчитали, как изменились зарплаты россиян за время пандемии

Газета.Ru03:04

Половине россиян сократили зарплаты из-за коронавируса

Телеканал 360°03:01

Половине россиян снизили зарплаты из-за коронавируса

URA.Ru05:59

Большей части россиян урезали зарплаты во время пандемии

Московский Комсомолец02:03

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

REGNUM01:29

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

РБКвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
37
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
11
Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
363
Общество

Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха

Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
1,3K
Политика

В «Единой России» рассказали о DDOS-атаке на сайт партии

На сайт предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы различных уровней, которые состоятся в сентябре, была проведена DDOS-атака, в ближайшее время его полная работоспособность будет восстановлена, сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
Rambler News Service 08:26
Общество

Путин разрешил временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра подписал президент РФ Владимир Путин.
Народные новости 07:11
1
Шоу-бизнес

Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах

Культуромания 05:22
346
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
55
Политика

Боррель призвал к сбалансированным отношениям ЕС и России

В отношениях с Россией необходим баланс между санкционной политикой и сотрудничеством в вопросах, представляющих интерес для Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:26
Общество

Крупнейшие авиакомпании резко снизили цены

Все крупнейшие авиакомпании -- «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair -- резко снизили цены билетов на июнь из Москвы в крупнейшие города России, подсчитали «Ведомости».
Коммерсантъ 06:15
2
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
13
Происшествия

В Мурманской области обнаружили труп ребенка

REGNUM 08:13
25
Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

Вести.Ru вчера в 18:36
7
Авто

Армейские «Хамви» с маленьким пробегом выставили на торги

Производство армейского AM General Humvee осуществляется с 1983 года, а через 9 лет стартовали продажи его гражданского варианта – Hummer H1. © eBay Кроме того, ранее внедорожник Ford Bronco заметили на финальных испытаниях.
CarsWeek.ru 07:00
Спорт

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition позволит усложнить себе жизнь

Стартовый экран Future Connected Future Connected идёт в комплекте с Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, однако эпилог могли сделать и платным.
3DNews 07:49
Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
70
Кино

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

Snob.ru 05:44
90
Экономика

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики

Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий».
Рифей-Пермь 03:23
336
Футбол

Гол-фантом и пушка Джеррарда. Без них не было бы чуда в Стамбуле-2005

Ровно 15 лет назад «Милан» и «Ливерпуль» сыграли величайший финал в истории еврокубков, но путь «красных» в Стамбул был не менее драматичен.
Спорт-Экспресс 02:30
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
426
Экономика

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Российская газета 06:42
5
Баскетбол

Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса

Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Политика

Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа

В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
1,8K
Наука

Геологи научились контролировать опасные вулканы с помощью дронов

РИА Новости 05:04
1
Общество

У Погребняка развилась двусторонняя пневмония из-за коронавируса

RT на русском 08:28
Общество

Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
1,1K
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
9
Здоровье

Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
11
Общество

Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков

Глава ведомства отметил, что система действительно может рассылать социальную рекламу: но это не спам, а рекомендации горожанам на время пандемии.
Российская газета 06:17
47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное