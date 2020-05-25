Коронавирус
ForPostЗарплата стала меньше у половины россиян
Более чем у половины россиян зарплата уменьшилась после введения ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом говорят данные сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», пишет РБК. В мае этого года сервис провёл опрос среди 2,3 тысячи россиян старше 18 лет.
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с чего всё началось
Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.РБКвчера в 22:00
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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