Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.

с чего всё началось

Более чем у половины россиян зарплата уменьшилась после введения ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом говорят данные сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», пишет РБК. В мае этого года сервис провёл опрос среди 2,3 тысячи россиян старше 18 лет.

Зарплата стала меньше у половины россиян

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